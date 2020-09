Vai tiešām Teikai "nozagta" pēdējā zaļā oāze?

Manuprāt, pārmest to, ka aktīvisti netika uzklausīti, īsti nevar. Diskusijai ir zināmas konsekvences, proti, šīs diskusijas laikā tika aktualizēts jautājums, ka jāveido alternatīvs piedāvājums, kas tika jau izteikts no Burova kunga puses. Ja pareizi saprotu, tad pagaidu administrācija Rīgas pilsētā atvēlēja tam līdzekļus tuvākajiem gadiem.

Manuprāt, politiskā izvēle bija absolūti loģiska, jo mēs nevaram runāt par to, ka Rīga nav zaļa pilsēta, mēs nevaram runāt par to, ka Teikai nozagta pēdējā zaļā oāze.

Mēs paši esam bijuši, skatījušies, pieejamas fotogrāfijas, kurās redzams, kā Teika izskatās no augšas. Mēs nevaram runāt par to, ka nav vairāk alternatīvu. Te jārunā par to, ka, veicot zemes gabala attīrīšanu no kokiem, gandrīz 19 tūkstoši eiro tiks novirzīti Rīgas domes budžetā kā mērķdotācija tieši apzaļumošanai. Tas, kur tieši virzīt 19 tūkstošus, jau ir jaunās domes jautājums.