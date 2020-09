Ik pa laikam varam dzirdēt stāstus un lasīt ziņas par tautas atzinību guvušiem rakstniekiem, mūziķiem vai humoristiem, kas vecumdienas pavada galējā nabadzībā. Viens no risinājumiem ir saprātīga nodokļu nomaksa visa darba mūža garumā.

Šis piedāvājums paredzēja atteikties no speciālā režīma autoratlīdzībām. Priekšlikums pagaidām atbalstu nav guvis .

Ja tas tomēr tiktu atbalstīts, tad jau no 2021. gada janvāra, autoratlīdzības netiktu vairs izdalītas kā īpašs ienākumu veids likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” (IIN).

Kā intervijā TVNET pastāstīja FM Valsts sekretāres vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos Ilmārs Šņucins, viens no risinājumiem šajā situācijā būtu precizēt autordarba definīciju, jo patlaban [Autortiesību] likumā ir ietverta kategorija "citi autoru darbi", kas paver plašas interpretācijas iespējas.

KM Valsts sekretāre Dace Vilsone norāda, ka KM no savas puses šo kategoriju precizējumus jau ir veikusi, iestrādajot izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā un saistītajos Ministru kabineta noteikumos. Tālākais sašaurinājums, pēc Vilsones teiktā, nav iespējams, jo Autortiesību likumu aizsargā Bernes konvencija par literatūras un mākslas darbu aizsardzību.

“Kultūras ministrija no savas puses šo izslēgšanu ir veikusi iepriekšējā nodokļu reformā,” sacīja Vilsone.

“Autori piedāvā mums iestrādāt risinājumu, kas saucas “saimnieciskās darbības konts”. Viņi vēlas izveidot šo vienu konkrēto kontu, kurā apgrozās visi autoru ienākumi, un no šī konta veikt atskaitījumus nodokļos automātiski,” piedāvājumu izklāstīja Vilsone.

Viņa saka, ka galvenais mērķis šim priekšlikumam ir panākt nodokļu iekasēšanu no autoriem tad, kad viņiem šī nauda reāli ir.

Autortiesību objekts neatkarīgi no izpausmes formas un veida ir šādi autoru darbi:

"Ja viņam būtu jāpiereģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam, jāveic saimnieciskās darbības uzskaite... Īstenībā, daudziem autoriem tas ir pietiekami sarežģīti, jo viņi reizēm dzīvo citā pasaulē, kurā viņi raksta šo literatūru. Faktiski sanāk, ka viņiem grāmatvedis jāalgo, lai tiktu ar to visu galā,” sašutumu neslēpa Jundze.

Tomēr Aivars Hermanis norāda, ka daudz kas ir atkarīgs no cilvēku – nodokļu maksātāju – ticības valstij.

KM, nākot klajā ar piedāvājumu par saimnieciskās darbības kontu, ir iedvesmojusies no Igaunijas. Mūsu ziemeļu kaimiņi kopš pagājušā gada piedāvā vienkāršotu nodokļu nomaksu fiziskajām personām, kas veic uzņēmējdarbību.

Šis "uzņēmējdarbības konts" ir paredzēts vienkāršotai nodokļu nomaksai no ienākumiem, kas gūti, vienai fiziskai personai sniedzot pakalpojumu citai fiziskai personai, vai arī, kas iegūti no preces pārdošanas fiziskai vai juridiskai personai, teikts Igaunijas nodokļu un muitas departamenta mājaslapā.

No summām, kas tiek ieskaitītas šajā kontā, banka automātiski pēc klienta dotās pilnvaras rezervē no ieskaitītajām summām nodokli, ko pārskaita pēc tam muitas un nodokļu departamentam.

Nodokļa likme no uzņēmējdarbības ienākumiem ir 20% no summām, kas tiek ieskaitītas uzņēmējdarbības kontā, ja kopējā summa nepārsniedz 25 000 eiro kalendārā gada laikā, un 40 %, ja kopējā summa pārsniedz 25 000 eiro kalendārā gada laikā.

Savukārt Lietuvā autoru ienākumus nosedz “Individuālās darbības” nodokļu režīms. Tas paredz “Personīgā ienākuma nodokļa” piemērošanu ar likmi no 5 līdz 15 %. Vienlaikus Leituvā ir obligātā veselības apdrošināšana, kuras apmērs ir 6,98% no ar nodokļiem apliekamā ienākuma. Papildus “individuālās darbības” veicējiem ir jāmaksā sociālās drošības nodoklis 12,5 - 15,5 % apjomā atkarībā no tā, cik cilvēks uzkrāj papildus pensijai.