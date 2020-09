Krauklis: Sestdien ievērojami apsīkusi cilvēku pārvietošanās Valkā un Valgā

Viņš pastāstīja, ka parasti sestdienās Valka Valga "čum un mudž" no cilvēkiem, taču šodien esot neparasti kluss un mierīgs.

Valkas mērs uzskata, ka to nevar skaidrot ar cilvēku bailēm no inficēšanās ar Covid-19, jo Igaunijas dienvidu daļā inficēšanās nav palielinājusies un Valgas, Otepes apkaimē jaunu inficēšanās gadījumu nav. Līdz ar to Krauklis secina, ka