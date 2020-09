“Rīgas satiksmes” dāsni algotie konsultanti: žurnālists, 2 domnieki un Rīgas vēlēšanu komisijas vadītājs

Tās summa varētu pārsniegt pusotru miljonu eiro. Pamatojums: 16 fiktīvu konsultantu nodarbināšana, par ko aizdomas radušās “Rīgas satiksmes” piesaistītajam advokātu birojam. Latvijas Televīzijas raidījums “de facto” noskaidroja, ka dāsnāk atalgotie no šī saraksta ir bijušais žurnālists Konstantīns Gaņins, kādreizējie Rīgas domes deputāti Nikolajs Zaharovs (“Saskaņa”) un Andris Bērziņš (GKR), kā arī Rīgas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Juris Kokins (GKR).

Leons Bemhens, Andrejs Požarnovs, Irina Feļdmane un Inese Švekle – no šiem bijušajiem “Rīgas satiksmes” valdes locekļiem uzņēmums ir apņēmies piedzīt zaudējumus, vēršoties pret viņiem tiesā. “Rīgas satiksmes” piesaistītā advokātu biroja pētītajā periodā no 2010. līdz 2018.gadam “Rīgas satiksmē” kopā ir bijuši 11 valdes locekļi. Tomēr prasība tiek celta pret tiem, kuri parakstījuši dokumentus 16 aizdomīgo konsultantu līgumu ietvaros, skaidro advokāts Jānis Kārkliņš: “Tas princips, ko mēs izvēlējāmies, bija tieši paraksta princips, ka tu aktīvi esi kaut ko darījis, ka tu nevari aizstāvēties, sakot: “Nu, es tur nepiedalījos, es nezinu, tas nebija manā atbildības sfērā...” un tā tālāk. Līdz ar to šajā brīdī šiem valdes locekļiem, kas ir šos darbus pasūtījuši vai pieņēmuši, būs tad jāpamato tiesā, kāpēc šādi darbi bija vajadzīgi. Jo mūsu ieskatā šie konsultāciju līgumi ir fiktīvi un “Rīgas satiksmei” nevajadzīgi. Un tā ir tā pozīcija, kas tiesā tiks arī virzīta.”