Radio Baltkom pretdezinformācijas projektā reklamē melu portālu

Re:Check uzmanību piesaistīja 9.septembra raidījums, kura viesis bija vairākās vēlēšanās no dažādām partijām kandidējušais Jānis Valtervitenheims. Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās viņš bija pirmais numurs Centra partijas sarakstā. No tā startēja arī kādreizējais eiroskeptiķis, pēdējos gados regulāri Kremļa medijos Latviju kritizējošais Normunds Grostiņš. Raidījums Valtervitenheimu pieteica kā teologu un pedagogu. Viņš pats kandidējot norādījis, ka ir Latviešu katoļu studentu un akadēmiķu apvienības Dzintars prezidents. Citi viņa amati internetā nav atrodami, arī sarunā ar Re:Check Valtervitenheims sacīja, ka nav pedagogs – esot pensionārs.

Par to regulāri iepriekš rakstījis Re:Check. Piemēram, jūnijā publicējām ziņu par portālā izplatītiem apgalvojumiem, ka Brazīlijas slimnīcas esot tukšas, tajās neesot Covid-19 pacientu – par to, dodoties uz kādu slimnīcu, esot pārliecinājušies deputāti. Tie ir klaji meli. Savukārt jūlijā vērsām uzmanību uz to, ka portālā reklamē sazvērestības teoriju, ka pasauli pārvalda sātanistu un pedofilu elite. ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) pat atzinis, ka šo uzskatu piekritēji rada terorisma draudus. Vienā no jaunākajām “ziņām” atkārtoti pausts portālā iecinīts nepatiess apgalvojums, ka vīruss ir mākslīgi radīts. Tā nav taisnība – vairākos akadēmiskos žurnālos publicētu pētījumu rezultāti liecina, ka ar vīrusa ģenētisko materiālu manipulācijas nav notikušas.