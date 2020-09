Video: Valsts policijas modrā acs satiksmi uzrauga arī no augšas

To, ka jaunu tehnisko palīglīdzekļu ieviešana atmaksājas, pierāda Valsts policijas sociālo tīklu kontos ievietotais video no satiksmes uzraudzības operācijas Vecmīlgrāvī. Video redzams, ka trešdienas, 16.septembra rītā ap plkst.8:30 divi auto veic neatļautu manevru, lai apgrieztos braukšanai pretējā virzienā uz Mīlgrāvja ielas un pēc tam caur tuvējo degvielas uzpildes staciju nonāktu Ezera ielā, kur pārkāpējus sagaidīja kārtības sargi.

Bezpilota lidaparāta darbības princips ir šāds: tas tiek izmantots kā palīgrīks, ar kuru fiksē pārkāpumu no augšas. Dronu pilotē policijas darbinieks, kurš ir ieguvis tā pilotēšanas licenci. Tiklīdz viņš fiksē kādu likumpārkāpumu, par to tiek paziņots netālu esošajai ekipāžai, kura pēc tam aptur ceļu satiksmes noteikumu pārkāpēju. No drona iegūtais videomateriāls kalpo kā pierādījums pārkāpumam.