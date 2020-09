Arī Papule pamet "Saskaņas" Saeimas frakciju

Viņa norāda, ka no "Saskaņas" saraksta kandidēja, jo viņai bija vairāki mērķi, kurus vēlējās sasniegt sabiedrības integrācijas jomā, piemēram, automātiska pilsonības piešķiršana Latvijā dzimušiem nepilsoņu bērniem un Latvijas iedzīvotāju etniskās polarizācijas mazināšana. Aktuāla viņai ir arī izglītības joma.

"Visu šo laiku esmu bijusi aktīva priekšlikumu iesniedzēja, un tie visi ir tikuši noraidīti, nevērtējot pēc būtības, tikai tāpēc, ka nākuši no "Saskaņas", no opozīcijas," uzsver deputāte.

Kā vēstīts, aizvadītajā nedēļā partijas "Saskaņa" Saeimas frakcija no savām rindām izslēdza dienu iepriekš no partijas izslēgtos Saeimas deputātus Vjačeslavu Dombrovski un Ļubovu Švecovu

Paziņojumā mikroblogošanas vietnē "Twitter" politiķis skaidroja, ka kopš pērnā gada novembra strādājis partijas valdē, neskatoties uz atšķirīgiem viedokļiem par to, kā partijai būtu jāstrādā. Tomēr laika gaitā viedokļu atšķirības kļuvušas tikai dziļākas virknē jautājumu. "Sākot no nepieciešamības dot skaidru vērtējumu korupcijas skandāliem Rīgas domē un beidzot ar jebkādas stratēģijas neesamību partijas iziešanai no "sarkanajām līnijām"," skaidroja politiķis.