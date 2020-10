Reibinošs ātrums ģimenes mašīnā jeb viena diena ar jaudīgākajiem Audi

Cits teiks, ka tie paši 50 ir pats minimums, jo liela daļa no šīs jaudas tiek gaisa kondicionētāja kompresoram un braukšanai tad pāri nekas diži daudz nepaliek. Tāpēc labāk, lai mašīnai ir vismaz 100 zirgspēki. Jo tad pietiks gan klimatam salonā, gan arī apdzīšanai. Būtībā jau tā arī ir, taču es saku - jo vairāk, jo labāk un tieši ar šādu moto pirms kāda laika devos uz Kačergini Kauņas pievārtē, lai Lietuvas slavenākās sacīkšu trases līkločos iepazītu dažādus Audi Sport GmbH izstrādājumus ar jaudu amplitūdā no 450 līdz 600 zirgspēkiem.

Jāsāk jau ar to, ka vienmēr ir patīkami iepazīt automobiļus, kādus uz ielas nemaz tik bieži un lielā skaitā sastapt nevar. Un ja vēl tas notiek pēc ilga koronavīrusa klusuma perioda un sacīkšu trasē, kas nav vietējie Biķernieki, prieks dubults un pat trīskāršs. Es negriežu muguru Biķerniekiem, taču Nemuno Žiedas trasei Kačerginē ir savs šarms un specifika, kas to būtiski atšķir no sporta kompleksa Mežciemā.