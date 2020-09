Šefpavārs Aleksejevs sevi iepriecina ar Audi RS 6, bet citus ar speciālo RS 6 "turboburgeru"

Audi RS 6 nav nekāds vieglais, tomēr jauda dara savu. Paātrinājums līdz 100 km/h pēc ražotāja datiem aizņem tikai 3,6 sekundes. Rāviens no vietas nav tik ekstrēms, kā varētu gaidīt no tik jaudīgas mašīnas. Taču paturēsim prātā, ka mums ir darīšana ar lielu un diezgan smagu universāli. Pat RS 6 virsbūve radīta pilnīgi no jauna. No parastā A6 palikušas tikai priekšējās durvis, jumts un bagāžnieka vāks.