Krāšņus zemūdens pasaules kadrus šogad apkopojis amerikāņu žurnāls "Scuba Diving", kura rīkotajam "Through Your Lens" konkursam tika pieteikts rekordaugsts attēlu skaits - vairāk nekā divi tūkstoši. Iepazīsties ar uzvarējušajiem kadriem!

"Skatoties no sauszemes, man nebija ne jausmas, kas atrodas mazajā ūdens baseiniņā. Tikai tad, kad biju jau ieniris un iekārtojies, saules stari izgaismoja šo vietu. Tikai tad, kad acis aprada ar tumsu, es sapratu, kādi šeit ir plašumi. Mans draugs, kuru izgaismoja saules stari, izskatījās tik niecīgs, ka es fotografēju tikai no attāluma, cenšoties iemūžināt sīciņo nirēju milzīgajā plašumā," savu ideju skaidro Strmiska.

"Jūraszirdziņš barojās pavisam netālu no ūdens virsmas, brīvi peldot no vienas jūraszāles uz nākamo. Nezinu, vai tas ar asti satvēra adatzivi tāpēc, ka noturēja to par jūraszāli, vai arī tas bija apzināti. Adatzivs uzreiz sāka cīnīties pretī, lai izrautos no jūraszirdziņa tvēriena. Sastapšanās ilga tikai apmēram desmit sekundes, taču ar to pietika, lai uzņemtu šo kadru," stāsta Kelsija.