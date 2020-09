Jā, bet tas attiecas ne tikai uz trešo valstu valstspiederīgajiem, jo mūsu biedrība “Patvērums "Drošā māja” sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēktirdzniecībā cietušām personām. Valstiskā piederība šajā situācijā netiek šķirota. Vienīgi šo trešo valstu valstspiederīgos mēs ātrāk sastopam, jo mūsu biedrība realizē vienu Kultūras ministrijas projektu - “Informācijas centrs iebraucējiem” (''Patvērums ''Drošā māja'' nodrošina un attīsta projektu Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda ietvaros - red.). Tas tiešām ir informācijas centrs, kurā es strādāju kā konsultants. Centrs sniedz konsultācijas trešo valstu valstspiederīgajiem, kas dzīvo Latvijā un ir saskārušies ar noteiktām, piemēram, integrācijas problēmām vai grib kaut ko uzzināt. Līdz ar to šie cilvēki, ko ir apkrāpuši darbadevēji un pat paverdzinājuši viņus, nonāk pie mums. Tas ir kā divi vienā: ir iespējams konstatēt, vai tā ir cilvēktirdzniecība, vai tikai darba tiesību pārkāpums. Un tad atkarībā no tā, kāda ir tā situācija, cilvēkiem tiek ieteikts vērsties vai nu Valsts darba inspekcijā (VDI) ar sūdzību, jo inspekcija to uzrauga. Vai arī, ja tur ir nopietns nodarījums un ir saskatāmas cilvēktirdzniecības pazīmes, mēs sazināmies ar Valsts policijas organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes trešo nodaļu cīņai pret cilvēktirdzniecību, un viņi, protams, šīs lietas pārņem.