Aizvadītajā diennaktī ar Covid-19 saslimis vēl 21 cilvēks, no tiem 14 - rīdzinieki

Astoņi no jaunajiem inficētajiem ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, bet pa trim ir vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem,

kā arī ir trīs bērni līdz deviņu gadu vecumam. Divi saslimušie ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem un no 40 līdz 49 gadiem. Pa vienam saslimušajam ir arī vecumā no 50 līdz 59 gadiem, no 60 līdz 69 gadiem un vecumā virs 70 gadiem.