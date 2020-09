Lelde Ceriņa: lai gan Adele nenāca tik ātri kā vēlējāmies, gribētos domāt, ka viss notiek tad, kad tam jānotiek!

Pēc neilgas pārdomu pauzes Lelde atzīst, ka tomēr viss nav bijis tik gludi un kā no pasaku filmas. "Gribētos jau domāt, ka viss notiek tad, kad tam ir jānotiek un tam esat visgatavākie.

Vai Adele atnāca tad, kad mēs to gribējām? Nē. Bērniņu Aivis plānoja jau deviņus gadus.

Viņš tiešām jau vienā no pirmajiem randiņiem man pateica, manuprāt, vislielāko komplimentu, ko var pateikt sievietei, - ka es gribētu, lai tu esi manu bērnu mamma," smaidot šo sirdssilto mirkli atceras Lelde.

"Adele nenāca tik ātri, kā mums gribējās. Bija brīdis, kad mēs jau sākām par to pārdzīvot, jo tā tomēr ir diezgan liela slodze un emocionāls spiediens gan jebkuram no partneriem, gan mūsu tuviniekiem un draugiem.

Kad tev nesanāk no mēneša uz mēnesi, tev jau kļūst bail teikt otram - Aivi, atkal šomēnes mums nav sanācis," grūto posmu atceras Lelde.

Arī runājot par seksuālo tuvību, Lelde ir īpaši atklāta: "Seksuālā tuvība kļūst tajā brīdī par pienākumu, jo ir konkrēts kopīgs mērķis, uz kuru jūs ejat. Tas vairs nav tā, ka mēs to darām, jo to tajā brīdī gribas.

Mēs to darām tāpēc, ka mums ir kaut kāds uzdevums, pie kura mums ir jāstrādā. Ir ļoti grūti noturēt tādā brīdī attiecības tādā augšējā līmenī un joprojām sajust to cilvēku, ka viņš joprojām tev ir mīļš, tuvs un tev joprojām gribas būt kopā ar viņu... Tas ir liels izaicinājums.

Bet, paldies Dievam, viss saslēdzās un Adele mums ir! Daudzi vecāki saka: pacietību, pacietību - atlaidiet to domu. Bet es nezinu, vai tas maz ir iespējams... Tu dzīvo no mēneša uz mēnesi un gaidi to bērniņu..."