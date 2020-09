Covid-19 slimnieku kontaktpersonas turpmāk mājas karantīnā varēs pavadīt vien 10 dienas

Gadījumos, ja kādā no Latvijas slimnīcām tiek konstatēts kāds orgānu donors, kurš netiek izmantots pašu recipientiem, orgāni tiek piedāvāti kādam no ES transplantācijas centriem. Tādos gadījumos ir nepieciešama operatīva rīcība, norāda ministrijā. Respektīvi - no attiecīgās ES valsts transplantācijas centra speciālisti pēc operatīvas savstarpējas informācijas apmaiņas dodas uz attiecīgo Latvijas slimnīcu, lai sagatavotu attiecīgo transplantāta materiālu un to transportētu uz mērķa valsti.