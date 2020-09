Līdz ar to – Francija vēlas sevi piedāvāt kā sarunu partneri drošības un citos diplomātiskos jautājumos.

Makronu varētu būt interesējis divu Baltijas valstu vadītāju (jāņem vērā, ka viņš savas vizītes laikā bija arī Lietuvā) viedoklis par viņa centieniem sākt dialogu ar Krieviju un to iesaistīt Eiropas jautājumu risināšanā. Par nepieciešamību veidot aktīvāku dialogu ar Maskavu Makrons runā jau kopš pagājušā gada, norāda Skudra.

Turklāt pēdējā laikā no Francijas tiek arī gaidīta aktīvāka iesaiste mūsu reģionam aktuālajā Baltkrievijas jautājuma risināšanā. Šeit jāatceras, ka opozicionāre Svetlana Tihanovska ir aicinājusi Makronu palīdzēt sākt dialogu starp protestētājiem un Aleksandra Lukašenko režīmu. Tāpat Francija ir aktīvi iesaistīta Eiropas Savienības Kaimiņattiecību politikas veidošanā un arī Austrumu partnerības jautājumos (īpaši tāpēc, ka Francija ir viena no Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) Minskas grupas dalībniecēm), pauž politologs.

Skudra uzskata, ka viens no ieguvumiem noteikti ir draudzīgs politisks žests. Baltijas Drošības fonda direktors Otto Tabuns arī skaidro, ko īsti šis politiskais žests varētu ietvert.

Viņaprāt, Makrons ar savu vizīti ir parādījis to, ka Latvijai un Francijai ir kopīgi draudi – aizsardzība pret ārēju iejaukšanos vēlēšanās.

Abas valstis aktīvi diskutē par elektroniskās balsošanas jautājumiem un Krievijas ambīcijām ietekmēt balsojuma rezultātus. Tāpat šī vizīte arī parāda to, kā Makrons vērtē Krievijas prezidenta Vladimira Putina skaidrojumu, ka Aleksandrs Navaļņijs ļoti iespējams, ka ir saindējis sevi pats un šajā stāstā ir iesaistīta arī Latvija. Visbeidzot, Makrona klātbūtne arī simbolizē Francijas pieaugošo atbildību un ietekmi Eiropas Savienības drošībā. Pēc Lielbritānijas izstāšanās no organizācijas vairs nav iespējams atbildību par Eiropas drošības neveiksmēm dalīt ar Londonu. Līdz ar to ir pieaugušas Francijas rūpes par potenciālajiem ES karstajiem militārajiem punktiem, uzskata Tabuns.