Šajā kontekstā arī jāpiemin, ka Baltais nams atcēla piektdien plānoto Trampa priekšvēlēšanu kampaņas mītiņu Floridā, kas ir viens no svarīgākajiem tā dēvētajiem svārstīgajiem štatiem (pastāv līdzīgs daudzums republikāņu un demokrātu atbalstītāju). Tāpat ļoti iespējams, ka Trampam nāksies atcelt arī citus šonedēļ un nākamnedēļ paredzētos priekšvēlēšanu pasākumus. Līdz vēlēšanām 3. novembrī gan ir atlikušas tikai 32 dienas, un rodas jautājums, cik ļoti Trampa pārvēlēšanai varētu traucēt viņa saslimšana. Komentārus sniedza politologs Mārtiņš Hiršs, Latvijas Ārpolitikas institūta pētnieks Māris Andžāns un Baltijas Drošības fonda prezidents Olevs Nikers.

Nikers uzskata, ka viss būs atkarīgs no tā, cik ļoti šī slimība Trampam būs smaga. Ja nu gadījumā slimības gaita būs ne pārāk laba un viņam būs nepieciešama hospitalizācija, tas liecinās, ka viņa līdzšinējā politika saistībā ar cīņu pret Covid-19 ierobežošanu ir bijusi neveiksmīga. Tāpat tas apstiprinās, ka viņa līdzšinējie apgalvojumi, ka Covid-19 draudi ir pārspīlēti, nav pamatoti. Šāda situācija eventuāli varētu rezultēties konkrētas vēlētāju daļas atbalsta zaudējumā. It īpaši tāpēc, ka viņa sāncensim Džo Baidenam tagad ir iespēja vēl vairāk akcentēt, ka Covid-19 ir nopietna slimība, kura nesaudzē arī valstu vadītājus.

Tiesa gan, Covid-19 noteikti negatīvi ietekmēs viņa iespējas cīnīties par balsīm «svārstīgajos štatos». Nikers norāda, ka pagaidām prezidenta kandidātam ir jābūt visaktīvākajam un fiziski jāparādās visās iespējamajās vietās (it sevišķi tajās, kur atbalsts nav tik stabils). Šeit jāatceras, ka viens no Trampa balstiem cīņā par otro prezidentūras termiņu ir veiksmīga priekšvēlēšanu kampaņa, kuras pamatā ir iespēja klātienē tikties ar saviem vēlētājiem.

Visnoraidošāk par Trampa slimības un viņa pārvēlēšanas izredzēm izsakās Andžāns. Viņaprāt, lielas nozīmes tam nebūs, jo Trampa elektorāts ir stabils. Uzticīgākie vēlētāji viņu diezgan dedzīgi turpinās atbalstīt neatkarīgi no situācijas tālākās attīstības. Viņš arī varētu mēģināt akcentēt, ka ir viens no saslimušajiem amerikāņiem, un dalīties ar savu pirmreizējo pieredzi. Tādējādi Tramps varēs sevi parādīt labvēlīgākā gaismā. Andžāns līdzīgi kā Nikers piekrīt, ka slimība traucēs kampaņošanu. Tas Trampam ir svarīgi, jo ir viņš labs orators, kurš spēj labi izskatīties pūļa priekšā. Tomēr šis šķērslis arī nebūs tik izšķirošs, jo Baidens arī ir centies izvairīties no lielu pasākumu apmeklēšanas.