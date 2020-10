5 pazīmes, kas liecina par novājinātu imunitāti

Ja regulāri jūtams nogurums, it īpaši no rīta, un pat vienkāršākie ikdienas darbi prasa piepūli, turklāt bezspēku nemazina veselīgs miega režīms, imūnsistēma signalizē, ka kaut kas nav kārtībā. Lai arī varētu būt vēl desmitiem citu iemeslu izteiktam nogurumam, imūnsistēmas problēmu gadījumā visbiežāk to papildinās arī citi neskaidri simptomi, piemēram, sāpošas locītavas, kuņģa darbības traucējumi, ēstgribas zudums un citi. Jebkurā no gadījumiem vai simptomu kombinācijām vēlams vērsties pie sava ģimenes ārsta.