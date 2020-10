Netālu no Vecumniekiem bojā gājusi jauna sieviete; policija meklē aculieciniekus

Viņa skaidroja, ka piektdienas vakarā ap plkt.21 policijā saņemta informācija no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, ka Vecumnieku pagastā uz ceļa Ķekava - Skaistkalne vēl nezināmos apstākļos kāds autovadītājs ir uzbraucis 1997.gadā dzimušai sievietei, kura no gūtajām traumās ir mirusi notikuma vietā. Transportlīdzekļa vadītājs, par to neinformējot policiju likumā noteiktā kārtībā, pēc sadursmes aizbraucis no notikuma vietas.