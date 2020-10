Es vispār tur biju jūlijā. Tikai tagad saņēmos uzrakstīt. Iespaidīga vieta, es jums saku. Atrast to nav viegli, jo tā tiešām atrodas meža vidū. Ne ar automašīnu piebraukt, ne ar velosipēdu atripot. Iegāju mežā no šosejas puses, tomēr arī tas bija sarežģīti, jo uz šosejas tajā vietā vai pat tās tuvumā atstāt auto nav iespējams. Tāpēc šoferītim nācās vizināties apkārt, kamēr es, izlēcis no teju braucoša auto, līdu iekšā džungļos, nebaidīdamies ne ērču, ne spoku.