Aicinājums artrīta pacientiem iesaistīties

Reimatiskām slimībām ir daudz veidu un “seju”. Reimatoīdais artrīts ir viena no visbiežāk sastopamajām autoimūno reimatisko slimību formām, kas relatīvi īsā laikā spēj būtiski pasliktināt cilvēka veselību. Reimatoīdais artrīts vislabāk ilustrē visu reimatisko slimību gaitu, ietekmi uz cilvēka veselību, darbaspējām, kā arī zinātnes virzienus – tos risinājumus, kas ir vislabākie pacientam.

Reimatiskā slimība vairs nav senioru slimība, jo var sākties jebkurā vecumā. Ar reimatiskām slimībām pārsvarā slimo cilvēki vecumā no 20 līdz 55 gadiem, un no tās nav pasargāts neviens. Tā ir viena no visvairāk dzīves kvalitāti graujošajām slimībām – augsts risks zaudēt darbaspējas 5 gadu laikā pēc saslimšanas.