"Par tādām lietām vienkārši nerunā." Psihiskā saslimšana ģimenē

Jūs pats iniciējāt šo sarunu, rakstot, ka ir nepieciešams runāt arī par tuvinieku sajūtām un lomu ģimenēs, kurās ir cilvēki ar psihiskām slimībām. Kāpēc par to ir būtiski runāt?

Tuvinieki, pirmkārt, saskaras ar lielu neziņas lauku. Tuviniekam tas ir jaunums, un nākas secināt, ka pietrūkst zināšanu - kā dzīvot tālāk, kā atbalstīt un, bieži vien, kā vispār pierunāt uz ārstēšanos. Tāpēc ļoti daudz tuviniekam pašam nākas meklēt atbildes, kuras veselības aprūpes sistēma pati nesniedz.

Arī paši iesaistītie radinieki ir satraukti, ir varbūt dusmīgi uz sistēmu, ka nav tādas atbalsta sistēmas, kas palīdzētu saprast, ko darīt tālāk.

Vai varat mazliet aprakstīt tās pārmaiņas, ar kurām bija jāsaskaras brīdī, kad ģimenē ienāca slimība?

Jāsāk ar to, ka diagnoze arī nemaz tik vienkārši ģimenē neienāk, jo ārsts, pirmkārt, cenšas runāt ar pašu pacientu, un tikai aplinkus tu mēģini saprast vai no pusvārdiem liek saprast, kas ir noticis. Gan pacientam, gan radiniekiem sākumā nav nemaz tik vienkārši saprast un pieņemt, ka ir šādas diagnozes.

Un tālāk jau cilvēki meklē informāciju, ko tas nozīmē, kā jau pie jebkurām saslimšanām, mēģina saprast, vai to var izārstēt, kas ir jādara, lai to darītu. Taču atšķirībā varbūt no parastām vēdergraizēm, kur katrs saprot - ja sāp, tad ir jāārstējas, šeit

atpazīt slimību gan pašam pacientam, gan radiniekiem uzreiz nemaz nav tik vienkārši.

It sevišķi, ja to cilvēku pazīst jau ļoti sen, daudzas it kā jau pieņemtās rakstura īpašības vienā brīdī izgaismojas, un arī, ja tu neesi speciāli studējis medicīnu un psihiatriju, tad nemaz tās pazīmes nav tik vienkārši ierakstīt noteiktā diagnozē. Droši vien arī pašiem ārstiem, kamēr nav tas pacients kārtīgi iepazīts, atšķirt, kur ir rakstura iezīmes, īpašības un kur ir tieši kaut kādas diagnozes pazīmes.

Kāda šobrīd ir situācija jūsu dzīvē? Joprojām vēl ir tas apjukuma mirklis, vai ir saprasts, ko un kā darīt?

Agri vai vēlu, apmēram pusgada laikā pacienta radinieki jau sāk pieņemt situāciju. Ja sākumā daudz kas liekas dīvains, tad, laikam ejot, visiem aklimatizējoties šajā situācijā, daudz kas sāk likties normāli, varbūt pat pieņemami, it sevišķi, ja neparādās nekādas acīmredzamas izpausmes vai ārkārtējas epizodes.

Kā ir ar to sajūtu par būšanu sabiedrībā, esot ģimenē, kur ir cilvēks ar psihisku saslimšanu?