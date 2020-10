Populisms ir neatņemama ASV politikas sastāvdaļa

Ēriks Pozners ir Čikāgas Universitātes profesors un grāmatu autors. Viņa jaunākais darbs ir "The Demagogue’s Playbook: The Battle for American Democracy from the Founders to Trump" ("Demagoga rokasgrāmata: Cīņa par Amerikas demokrātiju no dibinātājiem līdz Trampam").