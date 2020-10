Ir jāieklausās, ja cilvēks cenšas runāt par savām sajūtām

Mums šodien sarunas temats ir par cilvēkiem, kas ir līdzās, - tuviniekiem, kuriem ir psihiskas kaites. No psihiatra perspektīvas, kādi būtiskākie elementi jāapzinās šādās situācijās?

Jāsāk ar to, ka ir jāapzinās, ka paša dzīve ļoti mainīsies, bet būtu vēlams atcerēties to, ka pats arī ir cilvēks. Ikdienā, piemēram, strādājot ar mammām un tētiem, sievām, vīriem, arī bērniem, pieaugušiem bērniem, - pirmais, ko mēs jautājam, ir: "Kā jūs pats jūtaties?" Brīdinām arī par to, ka būs izdegšana, būs šis emociju pārplūdums un pirmais brīdis ir tas kritiskākais.