"Latvijas dzelzceļš" iespēju robežās centīsies kontrolēt sejas masku valkāšanu Rīgas Centrālajā stacijā

Pētermane skaidroja, ka dzelzceļa stacijas ir vietas, kur ik dienas ir ļoti liela apmeklētāju plūsma, līdz ar to ir svarīgi, lai tajās tiktu mazināta iespējamība inficēties ar Covid-19. Jo īpaši būtiski tas ir Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā, kur ierodas cilvēki no visas Latvijas un kas ir apvienota ar tirdzniecības centru, līdz ar to apmeklētāju plūsma ir vēl lielāka.