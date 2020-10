Kāpēc jāievēro piesardzība: Latvijā viens Covid-19 slimnieks kļuvis par infekcijas avotu 109 citiem, divi miruši

Trešajā gadījumā no sākotnējā perēkļa izglītības iestādē caur ģimenes locekļiem tika inficētas divas personas. No šīm divām personām inficējās viens ģimenes draugs, savukārt vēl vienā gadījumā viens no ģimenes locekļiem inficēja uzņēmuma kolēģus - kopumā 34 cilvēkiem tika atklātā saslimšana ar Covid-19. Tomēr tika veikti epidemioloģiskie pasākumi, kā rezultātā tikai divi ģimenes locekļi saslima no minētajiem uzņēmuma darbiniekiem.