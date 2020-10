Saka, ka agrāk ražoja izturīgākus auto. Vai tas ir mīts?

Nenoliedzami mainījies ir automobiļa statuss cilvēka dzīvē - tas vairs netiek uztverts kā mūža investīcija. Pat ja automobilis izrādījies uzticams, īpašnieks to maina pēc trim līdz pieciem gadiem, jo vēlas pamēģināt ko citu. Līdz ar to tirgū vairs nav pieprasījuma pēc automobiļiem, kas vienam īpašniekam kalpotu 20 gadus.

Garantijas jēdziens var ietvert daudz, taču realitātē vienam automobilim sniegtā garantija ne vienmēr nosedz to pašu, ko cits ražotājs nodrošina savam auto. Tomēr neatkarīgi no autoražotāja automobilis garantijas periodā ir jāapkopj autorizētā servisā.

Automobiļa pircējam vienmēr ir jāiepazīstas ar informāciju, kādām pozīcijām un cik ilgi autoražotājs sniedz garantiju. Tomēr kopumā - jo ilgāku garantijas periodu sniedz autoražotājs, jo lielāks ieguvējs no tā ir patērētājs. To var salīdzināt ar apdrošināšanu - ja saskrāpējat automobiļa bamperu, to var saremontēt arī paša spēkiem, bet, ja automobilis iekļūst nopietnākā negadījumā, tad apdrošināšana pasargā jūs no pamatīgiem tēriņiem. Līdz ar to gan garantija, gan apdrošināšana ļauj automobiļa īpašniekam justies mierīgi un nebaidīties no būtiskākām likstām, kas, kā likums, uzrodas negaidītākajā brīdi.