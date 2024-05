Sodi par rupjiem atļautā braukšanas ātruma pārkāpumiem būs krietni lielāki

Ar grozījumiem noteikts, ka par ātruma pārsniegšanu no 61 līdz 70 kilometriem stundā ar mopēdiem, motocikliem, vieglajiem automobiļiem un kravas auto, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, transportlīdzekļa vadītājam varēs piespriest naudas sodu no 720 līdz 960 eiro (šobrīd – no 360 līdz 480 eiro) un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz deviņiem mēnešiem (šobrīd– sešiem). Savukārt, ja ātrums tiks pārsniegts apdzīvotā vietā, varēs piespriest naudas sodu no 1040 līdz 1400 eiro (šobrīd – no 540 līdz 680 eiro) un atņemt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības no deviņiem līdz 12 mēnešiem (šobrīd uz 12 mēnešiem piemēro tiesību izmantošanas aizliegumu).