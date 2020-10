Izmērīta īsākā laika vienība – 247 zeptosekundes

Pētnieki rentgenstaru enerģiju raidīja tā, lai viens fotons jeb gaismas daļiņa no ūdeņraža molekulas izsistu divus elektronus (ūdeņraža molekula sastāv no diviem protoniem un diviem elektroniem). Fotons sākumā izsita no molekulas vienu elektronu, bet pēc tam otru.