Rudens laika apstākļi apdraud redzi?

Visi šie faktori galu galā pasliktina dzīves kvalitāti, traucē normāli strādāt, atpūsties un darīt parastās lietas. Bet, ja mēs nekādā veidā nevaram ietekmēt ārējās parādības, tad joprojām ir veids, kā izvairīties no to negatīvās ietekmes uz acīm.

"Kad laiks ir vējains un auksts, mūsu acis sāk ātrāk izžūt," skaidro Solveiga Čivljaka, „Capital Clinic Riga” oftalmoloģe. „To veicina arī apkures sezonas sākšanās mājās, kad telpās gaiss kļūst sausāks. Sausas acis iekaist ātrāk, tādēļ spēcīgā vējā ieteicams valkāt kādas brilles. Lai cik dīvaini tas izklausītos, bet sniegainā laikā noder saulesbrilles ar augstas kvalitātes ultravioleto staru filtru. Jo saules gaisma atstarojas no sniega un negatīvi ietekmē acis. Tas ir īpaši svarīgi gados vecākiem cilvēkiem ar makulas - centrālās acs tīklenes - deģenerāciju. Redzes vājināšanos nevajadzētu vēl vairāk saasināt."

Visiem, kam rūp redze, jāzina par dabisko pigmentu, ko neražo mūsu ķermenis, bet no tā ir atkarīga cilvēka redzes kvalitāte un skaidrība. Tas ir luteīns. Tā galvenā funkcija ir absorbēt gaismas starus un pasargāt no pārmērīgas saules iedarbības, īpaši no visaktīvākajiem un kaitīgākajiem ultravioletajiem stariem - zilā un violetā.