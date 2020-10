TM: Uz dievkalpojumiem pulcēšanās ierobežojumi neattiecas

Zeile skaidroja, - neskatoties uz to, ka svētdienu skolas nevar pielīdzināt interešu izglītībai, tomēr to darbības pamatprincipi ir ļoti līdzīgi, jo tajā mācās nepilngadīgie no vairākām sociālajām grupām vienlaicīgi, līdz ar to līdz 6.novembrim uz svētdienas skolām ir attiecināmi tādi paši ierobežojumi kā parastās izglītības iestādēs.