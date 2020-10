"Mans darījumu stils ir diezgan vienkāršs. Es tēmēju ļoti augstu un tad turpinu prasīt, prasīt un prasīt, līdz panāku to, ko gribu. Dažreiz es samierinos ar mazumiņu, bet lielākoties vienalga dabūju to, ko gribu," grāmatā "The Art of the Deal" ("Darījuma māksla") raksta Donalds Tramps.

ASV prezidents Donalds Tramps 2016.gada vēlēšanās kandidēja kā biznesmenis, kurš izvedīs Savienotās Valstis no neizdevīgiem līgumiem un to vietā noslēgs jaunus – daudz labākus. Vai Trampam četros gados ir izdevies nodemonstrēt savu "darījumu mākslu", par ko viņš rakstīja savā 80.gadu dižpārdoklī? Tuvojoties vēlēšanām, atskatāmies uz Trampa veikumu aizvadītajos četros gados.

Šoreiz apskatām Trampa ekonomisko politiku, kuras mērķis ir atgriezt uz citām valstīm aizplūdušās darba vietas rūpniecības sektorā.

Vai ASV iestājies jauns rūpniecības laikmets?

Trampa "Amerika pirmajā vietā" politikas ekonomiskais stūrakmens ir tarifu piemērošana un pat tirdzniecības karš ar Ķīnu, ko Tramps vaino pie tā, ka ASV rūpniecības sektors vairs nenodrošina ne tuvu tik daudz darbavietu kā pagātnē. Tramps savu tarifu politiku sāka 2018.gadā, vispirms ieviešot vispārīgus tarifus saules enerģijas paneļiem, veļasmašīnām, tēraudam un alumīnijam, kam vēlāk sekoja uz Eiropas Savienību (ES), Meksiku un Kanādu attiecināti tarifi; pret ASV tika vērsti atbildes tarifi. ASV un Ķīnas starpā situācija eskalējās līdz tirdzniecības karam.

Šāda politika ir ļoti strīdīgi vērtēta. Paša Trampa administrācijā ekonomiskā ideoloģija izraisīja visspraigākās diskusijas. Tramps un viņa asistents Pīters Navarro uzskata, ka ārējās tirdzniecības deficītam (situācija, kad viena valsts no otras importē vairāk preču nekā eksportē uz to) ir postoša ietekme uz ASV ekonomiku. Ar tarifu palīdzību ierobežojot ārvalstīs ražoto preču ieplūšanu ASV, būtu iespējams atjaunot zaudētās darbavietas ASV rūpniecības sektorā un maksāt strādniekiem pienācīgas algas, kā arī Ķīnai mazinātos iespēja kalpot par “pasaules rūpnīcu” un uz tā rēķina attīstīt savu ekonomiku. Taču administrācijā bija arī otra nometne, kuru pārstāvēja Nacionālās ekonomikas padomes direktors Gerijs Kons, kādreizējais investīciju bankas "Goldman Sachs" augsta līmeņa vadītājs, kurš iestājās par līdz šim ASV piekopto politiku – brīvo tirdzniecību, kas ļauj amerikāņiem par zemu cenu iegādāties kārotās preces. Kona frakcija pārstāvēja viedokli, ka Trampa un Navarro idejas par ekonomiku ir novecojušas (kam piekristu lielais vairums ekonomistu) un ka tādā bagātā valstī kā ASV, kuras ekonomika vērsta uz pakalpojumiem, atgriešanās rūpniecības laikmetā vienkārši nav iespējama, jo saražoto preču cenas būtu pārāk augstas un nekonkurētspējīgas.

ASV ir precedents līdzīgai tarifu politikai, ko 2002.gadā īstenoja prezidents Džordžs Bušs. Veiktie pētījumi parādīja, ka Buša tarifi iznīcināja vairāk darbavietu nekā radīja. Loģika ir šāda: sektoros, kas patērē metālus, nodarbināti daudzkārt vairāk cilvēku nekā tērauda un alumīnija sektorā. Automašīnu, elektronikas un dzērienu skārdeņu ražošanas sadārdzināšanās tiks uzlikta uz patērētāju pleciem, kuriem par tiem pašiem produktiem būs jāmaksā vairāk. Ja patērētāji pirks mazāk preču, darbavietu ražošanas sektorā arī paliks mazāk.

FOTO: AFP/SCANPIX

Kā šī gada septembrī publicētā apkopojumā norāda "Brookings Institution", ASV ieņēmumi no tarifiem 2019.gadā sasniedza 79 miljardus ASV dolāru – apmēram divreiz vairāk nekā pirms Trampa stāšanās amatā. Jomās, uz kurām tika attiecināti tarifi, tendences ir pozitīvas. ASV tērauda industrijā radīti vairāki tūkstoši darba vietu, kā arī veļas mašīnām piemērotie tarifi palīdzējuši radīt 1800 darbavietas "Whirlpool", "Samsung" un LG rūpnīcās ASV.

Taču monētai ir arī otra puse. Vairums rūpnīcu ražošanas procesā izmanto importētas preces, un tarifi noved pie ražošanas izmaksu pieauguma, ko savukārt nereti risina ar darbavietu samazināšanu. Turklāt, kad citas valstis piemēro ASV atbildes tarifus, līdzīgā veidā cieš ASV eksporta industrijas.

Tarifu ietekmes izvērtēšana ir process, kurā tiek veikti sarežģīti aprēķini, visbiežāk – jau ar laika atkāpi. Ekonomisti, kuri līdz šim mēģinājuši aplēst Trampa tarifu iespaidu uz darbavietām, lielākoties secinājuši, ka ieguvumi "tarifu industrijās" kopumā ir mazāki par zaudējumiem, ko tie sagādājuši citiem sektoriem. "Brookings Institution" norāda uz pētījumiem, kuros aprēķināts, ka amerikāņu patērētāji no saviem maciņiem par katru radīto darbavietu ASV veļas mašīnu industrijā samaksājuši vidēji 817 000 dolāru, jo paaugstinājušās preču cenas. Tērauda industrijā šis skaitlis ir 900 000 dolāru.

Līdz ar to Trampa administrācija var lielīties ar dažiem tūkstošiem jaunu darbavietu radīšanu rūpniecības sektorā, taču kopumā iespaids uz ekonomiku ir drīzāk negatīvs.

Līgums ar tuvākajiem kaimiņiem

Ziemeļamerikas brīvās tirdzniecības līgumu (NAFTA) noslēdza pirms 26 gadiem, izveidojot ASV-Kanādas-Meksikas tirdzniecības bloku. Tramps par līgumu ar ASV tuvākajiem kaimiņiem sūdzējās jau priekšvēlēšanu kampaņas laikā, un viens no viņa solījumiem bija noslēgt jaunu vienošanos. Tas arī tika izdarīts. 2020.gada jūlijā spēkā stājās Savienoto Valstu-Meksikas-Kanādas vienošanās (USMCA), nomainot NAFTA.

Tramps vainoja NAFTA pie tā, ka darbavietas no ASV "Rūsas jostas" - reģioniem, kur kopš 80.gadiem iznīkusi rūpniecība, - aizplūdušas uz Meksiku, kas uzņēmumiem var piedāvāt daudz lētāku darbaspēku. Ronalda Reigana izstrādātais līgums, kas spēkā stājās Bila Klintona prezidentūras laikā, trīs valstu starpā atcēla gandrīz visus tarifus un nodrošināja vieglu, neapgrūtinātu preču un izejmateriālu plūsmu pār to robežām. Vienlaikus līgums arī padarīja vienkāršāku uzņēmumu pārcelšanu no ASV uz Meksiku.

Lai arī ASV rūpniecības sektors neapšaubāmi ir zaudējis darbavietas, uzņēmumiem pārceļot ražošanu uz Meksiku, tomēr taisnība ir arī tiem, kas norāda, ka NAFTA un tā sniegtās iespējas ir radījušas cita veida darba vietas. Piemēram, ASV lauksaimnieki no līguma bija ieguvēji, jo tiem kļuva pieejami kaimiņvalstu lielie tirgi. ASV Tirdzniecības palāta norādījusi, ka ASV tirdzniecība ar Meksiku nodrošina sešus miljonus darbavietu. Turklāt, kamēr Meksikas stiprā puse ir lētāks darbaspēks, ASV un Kanāda savā labā var izmantot savu augsti kvalificēto darbaspēku un attīstīto pētniecību un inovācijas.

Tomēr NAFTA vietā nākusī USMCA tomēr nav revolucionārs dokuments, norāda eksperti. Kaut arī Tramps draudēja vienkārši izstāties no NAFTA, ja no tā netiks izņemti punkti, kuri veicina ražotņu pārcelšanu no ASV uz Meksiku, jaunā vienošanās bija kompromiss, kas ASV Kongresā tika ratificēts ar abu partiju atbalstu.

UMSCA nedaudz paaugstina latiņu, cik lielā mērā automašīnām, to izejmateriāliem un tās saražojušajiem darbiniekiem jānāk no pārtikušākajām Ziemeļamerikas valstīm. Saskaņā ar ASV Starptautiskās tirdzniecības komisijas aplēsēm, UMSCA sešu gadu laikā radīs 176 000 darbavietas un 0,35% jeb 68 miljardu dolāru ekonomisko izaugsmi, kas ir samērā pieticīgi rādītāji, ņemot vērā kopējos ASV ekonomikas apmērus.

Atceļ Obamas ēras "Āzijas pagriezienu"

Viens no galvenajiem Trampa priekšgājēja Baraka Obamas ārpolitikas jaunievedumiem bija “Āzijas pagrieziens” – koncentrēšanās uz topošo 21. gadsimta ekonomisko centru, mazāk resursu veltot konfliktu plosītajiem Tuvajiem Austrumiem un Eiropai. Svarīgākais šīs stratēģijas dokuments bija Klusā okeāna reģiona brīvās tirdzniecības līgums (TPP), par ko bija vienojusies vesela rinda valstu – Austrālija, Bruneja, Kanāda, Čīle, Japāna, Malaizija, Meksika, Jaunzēlande, Peru, Singapūra, Vjetnama un, protams, ASV. Tramps no šā līguma izstājās savā pirmajā pilnajā darba dienā 2017.gada janvārī, un vienošanās tā arī netika ratificēta. Atlikušās valstis parakstīja saturiski ļoti līdzīgu vienošanos, atsakoties no Vašingtonas pieprasītajiem nosacījumiem. Tā stājās spēkā 2018.gadā.

FOTO: KEVIN LAMARQUE/Reuters/Scanpix

Obama bija iecerējis, ka TPP sasniegs divējādus mērķus – ekonomiskos un ģeopolitiskos. Abās Klusā okeāna pusēs esošās valstis varētu savstarpēji brīvāk tirgoties, kas mazinātu Ķīnas ietekmi reģionā (Obamas "Āzijas pagrieziens" lielākoties tiek uzlūkots kritiski, jo ietvēra arī aizsardzības komponentu, kas Ķīnai lika ieņemt agresīvāku pozīciju). Vienošanās atbalstītāji norādīja, ka tā veicinātu starptautiskās investīcijas, atvērtu ražotājiem jaunus tirgus un nodrošinātu patērētājus ar lētākām precēm. Savukārt pretinieki salīdzināja TPP ar NAFTA, sakot, ka tas novedīs pie kārtējās ražošanas aizplūšanas uz valstīm ar lētāku darbaspēku. TPP vismaz daļēji kritizēja arī Trampa sāncenši cīņā par prezidenta amatu Bērnijs Sanderss un Hilarija Klintone.

Kā norāda domnīca “Council on Foreign Relations”, ekonomistu aplēses galvenokārt liecināja, ka TPP celtu ASV ekonomiskos rādītājus. Vienā no pētījumiem bija prognozēts, ka tas līdz 2030.gadam palielinātu Savienoto Valstu IKP par 130 miljardiem jeb apmēram 0,5%. Taču citas prognozes norādīja, ka iespaids uz ASV nodarbinātību būtu divējāds – samazinātos darbavietas rūpniecības sektorā, taču vienlaikus tiktu radītas jaunas darbavietas lauksaimniecības un pakalpojumu sektoros.

Solis atpakaļ klimata jautājumos

Neilgi pēc stāšanās amatā Tramps paziņoja par izstāšanos no vēl viena Obamas laikā noslēgta līguma - Parīzes klimata nolīguma. Tā mērķis ir cīņa pret klimata pārmaiņām, visām 195 pasaules valstīm apņemoties, ka tās centīsies nepieļaut globālās temperatūras paaugstināšanos par vairāk nekā 1,5 grādiem, salīdzinot ar pirmsindustriālo līmeni.

FOTO: KEVIN LAMARQUE/Reuters/Scanpix

Tramps apgalvoja, ka Parīzes nolīgums kaitēšot ASV ekonomikai, tāpēc viņš vedīšot sarunas par atkārtotu iestāšanos ar noteikumiem, kas "ir godīgi pret Savienotajām Valstīm, tās uzņēmumiem, tās strādniekiem, tās cilvēkiem, tās nodokļu maksātājiem". Izstāšanās process aizņem vairākus gadus, tāpēc ātrākais formālās izstāšanās datums ir šā gada 4.novembris.

Kopš brīža, kad Tramps paziņoja par izstāšanos no Parīzes nolīguma, citos pasaules reģionos sākušās nopietnākas pārdomas par klimata jautājumiem.

Eiropas Savienība izstrādājusi Eiropas Zaļo kursu, kas paredz apņemšanos 2050.gadā sasniegt klimatneitralitāti. Šā gada septembrī "pasaules rūpnīca" Ķīna ANO Ģenerālajā asamblejā pārsteidza ar paziņojumu, ka izvirzījusi mērķi sasniegt klimatneitralitāti līdz 2060.gadam. ASV ir otrais lielākais siltumnīcas gāzu emitētājs pēc Ķīnas, tāpēc Savienoto Valstu iesaiste klimata jautājumu risināšanā būs ļoti būtiska. Domājams, ka jebkura cita ASV valdība, kas nāks pie varas šogad vai 2024.gadā, mainīs Trampa uzņemto klimata kursu.