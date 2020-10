Raimonds Elbakjans: bērni ir jārada pēc 30. Es pārdzīvoju, ka man nav pilnvērtīga ģimene

Narkomānus no pirmajiem basketbola mačiem Grīziņkalnā metis pāri žogam. Ir pagājusi desmitgade. Bez Ušakova gādības šāda vieta nebūtu tapusi un nē, viņam nav bučojis rokas. Viņš katru dienu labo savas kļūdas. Arī tās, kuras lika būt nošķirtam no saviem bērniem. Prezidentam viņam ir viens jautājums, kuram atbildi nav dzirdējis – kam mēs gatavojam mūsu jauniešus?

Raimonds Elbakjans: Man nav sanākušas attiecības, es ļoti agri izšķiros no savas bērnības pirmās mīlestības ar kuru man kopīgi ir divi bērni - Adriana un Roberts. Man bērni piedzima 20 un 23 gadu vecumā. Divdesmit astoņos gados trešo reizi kļuvu par tēvu no citas meitenes. Es bērnus sāku just tikai tad, kad dēls uzsāka skolas gaitas. Tad bija pirmie zvani no skolotājām, direktores. Viņš man bija ļoti aktīvs. reiz, negadījuma pēc viņš uzšļūca virsū gados esošai mūzikas skolotājai, kura paklupa un salauza gūžu. Dēls man mācījās ebreju skolā un tur viss notiek stingri. Tad es sajutu bērnus, kad sāku risināt šīs lietas.