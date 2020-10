Spānija iesaldē pretrunīgi vērtēto tiesu sistēmas reformu

EK uzsvēra, ka nepieciešams garantēt CGPJ pasargāšanu no "politizācijas", nepārprotami norādot uz nepieciešamību nošķirt izpildvaru no tiesu varas.

Gandrīz divus gadus Spānija cieš no "institucionālās anomālijas", norādījis CGPJ pagaidu priekšsēdētājs Karloss Lesmess.

Taču tā ir tikai viena no izpausmēm asajai pretstāvei starp Sančesa vadītajiem sociālistiem, sociālistu koalīcijas partneriem galēji kreiso partiju "Podemos" ("Mēs varam") no vienas puses un PP no otras, ko ievadīja iebildumi pret valdības pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai.