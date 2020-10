Samazina pieļaujamo cilvēku skaitu privātos un publiskos pasākumos; plašāk būs jālieto sejas maskas

Privātos pasākumos pulcēšanās skaitu iekštelpās samazinās no 30 līdz desmit cilvēkiem, bet ārtelpās - no 300 līdz 100. Veselības ministrijā (VM) skaidro, ka lielā mērā Covid-19 izplatība notiek mājsaimniecībās, līdz ar to nepieciešams ierobežot privāto pasākumu norisi, lai novērstu Covid-19 izplatību no mājsaimniecības uz mājsaimniecību. Šis ierobežojums, kā arī šodien pieņemtās izmaiņas sejas aizsargmasku valkāšanas prasībā stāsies spēkā no rītdienas, 24.oktobra, savukārt pārējie ierobežojumi, par kuriem šodien lēma valdība, stāsies spēkā pirmdien - 26.oktobrī.