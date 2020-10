Andrija Likova: komunikācija, pieskārieni un acu skatiens ir jebkuru attiecību asinsrite

"Viens otram fiziski pieskarties ikdienā un ikdienu uztvert kā vienu dienu - vienu mazo dzīvi. Šie veselīgie pieskārieni mums nāk dabīgi. Mēs varam arī uztvert viens otru ar acu kontaktu un to spēt noturēt. Mēs varam ar saviem labvēlīgajiem sejas vaibstiem kaut ko izdarīt ar otra cilvēka pašsajūtu, to uzlabojot, atbalstot. Mēs varam nevērtējoši un pieņemoši raudzīties viens otrā. pieskarties un uzslavēt otra cilvēka personīgās kvalitātes. Mēs varam mijiedarboties rotaļīgi, un tā ir tā saiknes veidošana, un tā ir tā apzināta komunikācija," lekcijā runā Andrija Likova. "Komunikācija ir jebkuras sistēmas asinsrite, un paši to varam vadīt! Mēs varam mainīt savu dzīvi un savas attiecības!"