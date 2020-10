Skolēnam matemātika sagādā grūtības - kā palīdzēt?

Reizēm, apgūstot eksaktās zinātnes, nepieciešams krietni papūlēties. Citreiz var gadīties, ka kāds no priekšmetiem, piemēram, matemātika, var likties mazāk interesants. Kā to mainīt? Kā palīdzēt bērnam apgūt vajadzīgās zināšanas? To skaidro Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas direktors Aleksandrs Vorobjovs.