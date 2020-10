"Mans darījumu stils ir diezgan vienkāršs. Es tēmēju ļoti augstu un tad turpinu prasīt, prasīt un prasīt, līdz panāku to, ko gribu. Dažreiz es samierinos ar mazumiņu, bet lielākoties vienalga dabūju to, ko gribu," grāmatā "The Art of the Deal" ("Darījuma māksla") raksta Donalds Tramps.

ASV prezidents Donalds Tramps 2016.gada vēlēšanās kandidēja kā biznesmenis, kurš izvedīs Savienotās Valstis no neizdevīgiem līgumiem un to vietā noslēgs jaunus – daudz labākus. Vai Trampam četros gados ir izdevies nodemonstrēt "darījumu mākslu", par ko viņš rakstīja savā 80.gadu dižpārdoklī? Tuvojoties vēlēšanām, atskatāmies uz Trampa veikumu aizvadītajos četros gados. Šajā rakstā pievēršamies Tuvo Austrumu reģionam un jautājumiem par Irānas kodolvienošanos un Izraēlas-Palestīnas konflikta atrisinājumu.

Irānas kodolvienošanās

Jau savā priekšvēlēšanu kampaņā ASV prezidents Donalds Tramps kritizēja viņa priekšgājēja Baraka Obamas ārpolitiku Tuvo Austrumu reģionā. Viņa lielākā kritika bija vērsta pret vienu no Obamas ēras lielākajiem diplomātiskajiem sasniegumiem – Irānas kodoldarījumu, kura galvenais mērķis bija novērst Teherānas spējas iegūt kodolieročus. Neskatoties uz to, ka darījums savu primāro funkciju veiksmīgi pildīja, Trampu neapmierināja vairāki kodolvienošanās punkti, kuri tehniski varētu ļaut Irānai iegūt šos nāves instrumentus ilgākā laika posmā. Tāpat Tramps kritizēja arī to, ka kodolvienošanās ietvaros nav atrunāti jautājumi par Irānas agresīvo ārpolitiku Tuvo Austrumu reģionā. Tas viņam bija būtiski, jo Teherānai lojālo grupējumu atbalsts Sīrijā, Libānā, Jemenā un citur apdraud ASV galveno sabiedroto – Līča valstu karaļnamu un arī Izraēlas drošību.

FOTO: Reuters/ScanPix

Rezultātā 2018. gada 8. maijā Tramps paziņoja, ka ASV no kodolvienošanās izstājas un atjauno pret Irānu sankcijas, kuras pastāvēja vēl pirms Obamas diplomātiskā panākuma. Šis solis bija sākums viņa “maksimālā spiediena” politikai. To īsumā var aprakstīt šādi: ASV cenšas atņemt Irānas valdošajam režīmam nepieciešamos resursus (galvenokārt ekonomiskos) agresīvās ārpolitikas veikšanai. Eventuāli Irāna būs spiesta mainīt savu uzvedību un piekrist pārskatīt Obamas laikā noslēgto vienošanos.

Plāns “uz papīra” izklausās salīdzinoši vienkāršs, taču izpildījums nebūt nav bijis veiksmīgs.

Neskatoties uz to, ka Trampa administrācija ir darījusi ļoti daudz, lai liegtu Irānai piekļuvi pasaules finanšu sistēmai un ierobežotu tās naftas produktu pārdošanas iespējas, valsts uzvedība ir palikusi nemainīga un atkārtota sēšanās pie sarunu galda nav notikusi. Irānas eksperts Ali Fatolla Nedžads savā pētījumā domnīcai "Brookings Institution" norāda, ka ASV pieeja nav palīdzējusi Irānu pārveidot, bet gan gluži pretēji – padarījusi situāciju vēl sliktāku. Tas tāpēc, ka no sankcijām cieš arī Irānas sabiedrība kopumā, kura tagad ir spiesta vairāk pievērsties finansiālās izdzīvošanas jautājumiem, nevis iesaistīties valsts politiskajā dzīvē. Savukārt aktīva pilsoniskā sabiedrība varētu izdarīt nepieciešamo spiedienu uz režīmu un piespiest valsti mainīt uzņemto politisko kursu. Vienlaicīgi sankcijas arī ir veicinājušas sadarbību sašķeltās politiskās elites vidū, kura vēlas novērst valdošā režīma krišanu, un ir pieaudzis radikālāk noskaņoto elementu spēks. It īpaši tādēļ, ka to rīcībā ir nepieciešamie instrumenti un pieredze, lai ASV sankcijas apietu.

Trampa ārpolitika Tuvos Austrumus ir arī padarījusi nedrošākus.

Stratēģiski svarīgajā Persijas līča reģionā ir notikuši militārie incidenti, kas ASV ir mudinājuši šajā pasaules daļā palielināt savu militāro klātbūtni. Vienā no tiem – kuģa "Stena Impero" nolaupīšanā - cieta arī Latvijas pilsonis. Vislielākais uzplaiksnījums gan notika šā gada sākumā, kad Tramps Irākas teritorijā pavēlēja nogalināt ģenerāli Kasemu Soleimani un izraisīja Irānas raķešu uzbrukumu ASV karavīru bāzei.

Vašingtonas atbildes reakcijas gadījumā būtu pastāvējis zināms reģionāla mēroga konflikta risks, kas kopā ar citiem iepriekš minētajiem faktoriem noteikti neliecina, ka 45. administrācijas vadītāja politika Irānas jautājumā būtu veiksmīga. It īpaši tāpēc, ka viņa politika ir arī palīdzējusi vēl vairāk bojāt attiecības ar Eiropas Savienību, kura mēģina Irānai palīdzēt apiet piemērotās sankcijas.

"Gadsimta darījums"

Tomēr prezidenta aktīvā vēršanās pret Irānu zināmā mērā viņam ļāva iekustināt jau gadu desmitiem iesīkstējušo Izraēlas-Palestīnas konfliktu. Tas tāpēc, ka Vašingtonas tradicionālajiem sabiedrotajiem – Līča valstīm Trampa kategoriskā nostāja pret Teherānas režīmu ir bijusi salīdzinoši izdevīga un tās ir ieinteresētas izmantot ASV resursus un palīdzību, lai atbrīvotos no sava galvenā draudu avota.

Apmaiņā pret savu klātbūtni Tramps ir mēģinājis izdarīt spiedienu mainīt šo valstu nostāju jautājumā par atbalsta sniegšanu palestīniešiem. Viņa plāns ir bijis šāds: piedāvāt miera līgumu, kurš atzītu pagaidām konfliktā esošo realitāti – Izraēlas pārākumu, un panākt, lai Līča valstis piespiestu palestīniešus šim scenārijam piekāpties. Palestīnieši tiktu mudināti arī ar ekonomiskiem ieguvumiem, kurus šīs monarhijas pašas piedāvātu.

Visi šie elementi ir iekļauti Trampa administrācijas veidotajā "Gadsimta darījumā", kuru Palestīnas Autoritāte ar prezidentu Mahmudu Abasu priekšgalā ir jau paspējusi noraidīt. Neskatoties uz to, ka plānam ir samērā interesanta ekonomiska komponente un atsevišķi apskatnieki to ir nosaukuši pat par kaut ko līdzīgu Māršala plānam, Abass ir vairākas reizes uzsvēris, ka mieru mūžsenajā konfliktā panākt tikai ar ekonomiskajiem līdzekļiem nav iespējams un ir nepieciešams politisks risinājums, kurš respektēs abu pušu intereses.

Trampa lielākais pēdējā laika panākums šajā kontekstā ir bijuši Bahreinas un AAE miera līgumi ar Izraēlu.

Tas ir būtiski, jo, neskatoties uz to, ka Līča valstis izjūt būtisku Irānas spiedienu, to iespējas piedalīties Trampa projektos ierobežo iedzīvotāju atbalsts palestīniešiem. Šo valstu monarhiem vienmēr pastāv risks, ka politika, kuru var interpretēt kā Palestīnai nodevīgu, izraisīs sacelšanos un apdraudēs valdošo režīmu. Savukārt miera līguma ar Izraēlu noslēgšana nozīmē to, ka diplomātiski tiek atzīta šīs valsts pastāvēšana – vienmēr politiski slidens jautājums.

FOTO: Reuters/ScanPix

Tomēr pagaidām par diplomātisko attiecību normalizāciju ar Izraēlu nav paziņojusi lielākā no Līča valstīm – Saūda Arābija. Tai ir vislielākā ietekme gan uz pārējām kaimiņos esošajām monarhijām, gan arī uz palestīniešu grupām. Rijādas klātbūtne ir nepieciešama, lai miers starp Izraēlu un Palestīnu būtu ilgtspējīgs. Atklāts jautājums ir arī par turpat Izraēlai blakus esošo Jordāniju, kuras pozīcijai arī ir ļoti liela nozīme. Šajā kontekstā jāatceras, ka Ammāna jau ir paspējusi Trampa plānam paust pretestību.

Kopumā "Gadsimta darījumu" var vērtēt dažādi. No vienas puses, tas ir piešķīris jaunu dinamiku un atzinis realitāti, kura ir pastāvējusi konfliktā jau kādu brīdi. Respektīvi – Izraēlas atrašanos spēka pozīcijā un Izraēlas-Palestīnas konflikta pazušanu no reģiona valstu dienaskārtības augšgala (vietu atdodot Irānas jautājumam). Tāpat pozitīvi arī tas, ka tiek domāts par konflikta ekonomiskajiem aspektiem, kuri tiešām ir svarīgi. No otras puses, Trampam tā arī pagaidām nav izdevies panākt palestīniešu piekāpšanos, un arī iesaiste no atslēgas spēlētājiem – Līča valstīm ir bijusi nevienmērīga. Daži apskatnieki ir pauduši, ka prezidenta ārpolitika šajā jautājumā ir mudinājusi Palestīnas autoritāti gaidīt 3. novembrī notiekošās vēlēšanas. To rezultāts noteiks tālāko rīcības stratēģiju.