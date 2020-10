Piektdaļa ārvalstu studentu neapmierināti ar studiju pieredzi Latvijā

Tomēr vaicāti, vai kopumā ir apmierināti ar visiem savas pieredzes aspektiem konkrētajā augstskolā, 81% pauda, ka jā, kamēr 19% - nē. No Latvijas augstskolām tikai LLU spēja sasniegt un pārspēt Eiropas vidējo rādītāju, kur 94% LLU ārvalstu studentu kopumā ir apmierināti ar savu pieredzi. Viszemākais novērtējums ir "Riseba" ar 70%.

Vēl Kaktiņš informēja, ka kritiski rādītāji ir attiecībā uz studentu vērtējumu par viņu sagatavotību karjeras mērķiem. Latvijā vien 49% uzskata, ka ir sagatavoti, kamēr Eiropā tā vidēji domā 64% ārvalstu studentu. No augstskolām visaugstāk savu sagatavotību vērtē LLU studenti - 76%, bet viszemāk LU studenti - 26%.

Uz jautājumu, vai viņi ieteiktu savu izglītības iestādi ģimenei vai draugam - Latvijā to darītu 24% studējošo, bet 36% drīzāk noniecinās to. Turpretī pasaulē 36% studentu drīzāk ieteiktu, kamēr 22% atbaidītu no studijām viņu konkrētajā augstskolā.