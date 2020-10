Pandēmiju laikā mūsu glābiņš ir Latvijas daba

AS “Latvijas valsts meži” izbūvējuši labus ceļus, te tikai jāuzmanās no kokvedēju mašīnām, savs auto jānovieto tā, lai netraucētu tiem, kas mežā strādā. Brīvdienās skatieties, vai mežā nenotiek kolektīvās medības, tad nevajag lieki izaicināt likteni, bet parasti gan mežā vietas pietiek visiem. Izmantojot aplikāciju LVM GEO var viegli atrast atpūtas vietas un labiekārtotus dabas objektus un, ja vien šajā teritorijā ir tīmekļa pārklājums, apmaldīties nevar.

Diez vai tie ir paradumi, drīzāk neierasta situācija, kas piespieda pacelt pēcpusi no dīvāna. Kā jau pieminētajā “Pērkona” dziesmā: “Kad visi krogi ciet ciet, un vairāk nav, kur iet...” Jā, viss atkal ir ciet: gan fitnesa klubi, gan teātri, gan krodziņi, nenotiek saviesīgi pasākumi un ballītes. Bet varbūt pilsētniekiem, kuri iestrēguši savdabīgā Bermudu trijstūrī: māja-darbs-tusiņš krodziņā, Covid-19 ļāva un lika ieraudzīt dienas gaismu, sev atklāt Latvijas dabu, ieraudzīt reālo pasauli. Es ceru, ka Covid-19 daudziem atklāja, ka tepat Latvijā, tepat mūsu Latvijas dabā ir tik daudz brīnumainu vietu un lietu.

No vienas puses mums, Dabas aizsardzības pārvaldei jādomā, kā nodrošināt labierīcības un atkritumu apsaimniekošanu apmeklētājiem atvērtajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, no otras puses - ir jāapzinās, ka ārpus īpaši aprīkotām atpūtas vietām viņus nesagaidīs ne tualetes, ne atkritumu konteineri, tāpēc Dabas aizsardzības pārvalde jau vairākus gadus aicina “Ko atnesi, to aiznes!”.