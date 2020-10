Hiršs norāda, ka tā ir salīdzinoši sarežģīta, bet visa pamatā ir fakts, ka vēlētāji no katra štata ievēl elektorālo kolēģiju. Pēc tam elektori balso attiecīgi par to prezidentu, kuru ir izvēlējušies vēlētāji. Katram ASV štatam ir savs elektoru skaits, kas ir atkarīgs no iedzīvotāju skaita. Piemēram, blīvi apdzīvotajai Kalifornijai ir 55 elektori, bet mazapdzīvotajai Aļaskai tikai 3. Lai uzvarētu vēlēšanās, ir nepieciešams iegūt vismaz 270 elektoru balsis, un balsošana notiek pēc mažoritārās vēlēšanu sistēmas. Respektīvi – uzvarētājs iegūst visu un pretiniekam netiek atstāts nekas.