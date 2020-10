RFW: "Soyka Secret Garden" šovrūms

Šeit var atrast SOYKA lakatus un dizaina traukus, TOOCHE nestandarta apavus no ananasu lapām, ģeometriski pārdomātas amerikāņu zīmola JUNA fashion apģērbu kolekcijas, sievišķīgu klasiku no INSIGHT COUTURE, ielas šiku no PROVOKATE, ekstravagantās magnētiskās piespraudes no SAVIBIJOUX, "lēno modi" no Esh by Esh, ZHILYOVA LINGERIE un À CE SOIR apakšveļu, kā arī SHIVANI ARTS rotaslietas un dažu gruzīnu modes zīmolu izstrādājumus.