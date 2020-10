Divu dienu laikā Zemgalē konstatēti vairāki pašizolācijas prasību neievērošanas gadījumi

Tāpat 27.oktobrī Aizkraukles iecirkņa darbinieki sāka administratīvā pārkāpuma procesu par gadījumu, kad vīrietis pēc atbraukšanas no ārzemēm 26.oktobrī, jau nākamajā dienā bija devies uz publisku vietu, nelietojot mutes un deguna aizsegu.

Savukārt Tukuma iecirknī 27.oktobrī sākti divi administratīvā pārkāpuma procesi pret vīrieti un sievieti, kuri pēc atgriešanās no ārvalstīm neatradās viņu norādītajā pašizolācijas adresē, bet, neinformējot policistu, uzturējās citā novadā.

VP atkārtoti atgādina, ka atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" persona, kas pēdējo 14 dienu laikā uzturējusies kādā no Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētajām valstīm, uz kurām ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, nodrošina pašizolāciju dzīvesvietā vai citā uzturēšanās vietā desmit dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts. Pirms pašizolācijas vietas maiņas persona par to obligāti informē VP.