Izsolīta vēstule, kurā apvainots Einšteins un ebreji

Vēstuli viņš adresēja savam kolēģim, arī Nobela prēmijas laureātam Vilhelmam Vīnam, un tajā sūdzējās par Alberta Einšteina sasniegumiem un to, ka akadēmijā un zinātnē sāk dominēt ebreji. Viņš arī uztraucās par to, ka neebreji ir apdraudēti un var no zinātnes lauciņa drīz pazust pavisam.