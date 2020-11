Aizdomas par pārkāpumiem Ikšķiles mēra ģimenes īpašumā

“Ikšķilei visticamāk ir kaut kādas papildus lietas, ko mēs nezinām no šiem te publiskajiem datiem, ko mēs gribētu redzēt no viņu dokumentiem. Mēs arī gribētu redzēt būvdarbu līgumu, gribētu redzēt informāciju no būvniecības lietas un par to, vai tad visas atļaujas, kādi ir pieņemti lēmumi par atļaujām par ceļa darbiem,” norāda VARAM valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilze Oša.