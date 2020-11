No “KPV LV” izslēdz biedrus, kuri pieprasīja sasaukt partijas ārkārtas kopsapulci par valsts naudas tēriņiem

Šis ir pirmais gads, kad partijas saņem seškārt lielāku valsts finansējums. Par to balsoja šī Saeima, tajā skaitā “KPV LV” deputāti. Parlamentāriešu dāsnā rīcība, kas “KPV LV” līdera Ata Zakatistova vārdiem, demonstrē politisko briedumu, partijai šogad ienesa 640 000 eiro. Lielāko daļu valsts naudas tā izlietoja kampaņā Rīgas domes vēlēšanās, kurās “KPV LV” zaudēja. Kampaņā visdārgākā bija mēra kandidāta Ralfa Nemiro aicinātā firma “Thumbs up Media line”.

ēc šīs intervijas valde Zīvertu izslēgusi no partijas. Labklājības ministre Ramona Petraviča sacīja, ka sēdē piedalījās, bet balsojumu nekomentēs. To atsakās darīt arī Ralfs Nemiro un Ēriks Pucens, kurš parakstīja līgumus ar šaubīgo firmu.

“KPV LV” valdes priekšsēdētājs, Saeimas deputāts Atis Zakatistovs, komentējot partijas lēmumu izslēgt no biedru rindām Zīvertu, norādīja, ka tas bija lēmums par neslavas celšanu, par kūdīšanu, un par nepārbaudītas informācijas izplatīšanu, tajā skaitā tikai viena no daudzajām “epizodēm” bija intervijas sniegšanu televīzijas raidījumam “Nekā personīga”. “Tas nav par TV3 vai runāšanu ar žurnālistiem. Mūsu domstarpībām ir bārda, teiksim tā,” viņš sacīja.

“Mēs jau vasarā sanācām revīzija kopā un izveidojām šo te pirmo ziņojumu. Iesniedzām valdei, uz ko atbildes nesaņēmām. Ziņojumā jau bija norādīts uz to, ka revīzijai ir bažas par tēriņiem, it sevišķi no valsts finansējuma, kur norādījām uz pozīcijām un šo te firmu, kura nomainījusi statusu tikai šā gada 1.jūlijā, Un prasījām valdei, vai tā ir tik pieredzējusi (reklāmas jomā),” pauda “KPV LV” Revīzijas komisijas locekle, ko šā gada 26.oktobrī valde izslēgusi no partijas Agnese Zaļakmentiņa.