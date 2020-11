Dūmu detektora lielākie ienaidnieki: kas nogalinās mājas uzraugu

Dūmu detektors ir ierīce, par kuru ikdienā diži nedomājam – tā ir piestiprināta pie griestiem un par tās eksistenci aizmirstam līdz brīdim, kad no tās atskan trauksmes signāls. Tomēr, lai detektors kalpotu ilgi un laimīgi, īpašniekiem ir jāparūpējas par tā drošību, vēsta portāls “Postimees”. Lūk, galvenie iemesli, kādēļ detektors var ātrāk saplīst.

Lai gan daļu dūmu detektoru var pielīmēt pie griestiem, tomēr drošāk būs, ja to pieskrūvēsi. Divpusējā lente ar laiku izkalst vai to bojā mitrums, tā zaudē savas īpašības un detektors var kādā brīdī vienkārši nokrist un saplīst.

Tā kā detektori ir piestiprināti pie griestiem, daudziem cilvēkiem ir grūti tos izslēgt situācijās, kad detektors pēkšņi sāk darboties nepamatoti, piemēram, kurinot krāsni vai gatavojot ēdienu. Lai izslēgtu spalgo skaņu, vairums cilvēku ņem talkā slotaskātu un ar to mēģina trāpīt pa testa pogu. Tomēr šāda rīcība var sabojāt detektoru - salauzt vai notriekt uz grīdas.

Bieži gadās, ka detektors ir iegādāts vai saņemts dāvanā, tomēr slinkums ņem virsroku un ierīce tā arī nav izņemta no iepakojuma. Savukārt citi ierīci neaktivizē un veltīgi to pieskrūvē pie griestiem. Lai detektors nebūtu vien butaforija, to ir nepieciešams uzstādīt tūlīt pēc iegādes.