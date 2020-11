Portāls TVNET turpina rakstu sēriju par to, kā uzlabot dzīvi cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem, lai viņiem nav jānonāk institūcijā, un kāpēc deinstitucionalizācijas process norit tik gausi.

TVNET viesojas Dienas centrā Imantā, kas būtiski atšķiras no citiem centriem, jo tajā ne vien uzturas, bet arī darina sveces jaunieši ar smagiem attīstības traucējumiem, pierādot, ka smaga invaliditāte nenozīmē dzīvei pārvilktu svītru. Un vēl pierāda, ka nav vajadzīgi neprātīgi lieli ieguldījumi, lai cilvēku ar smagiem garīgiem traucējumiem ikdiena būtu jēgpilna, tāpēc nav nekādas vajadzības nolemt viņus pansionātam, kur, visticamāk, daudzi no viņiem skaitītos “guļoši”.

"Lai gan mana profesija bija ārkārtīgi pieprasīta, nolēmu aiziet no darba. Es šo greznību varēju atļauties, jo mums nebija ļoti spiedīgi apstākļi. Ja būtu citādi un nāktos domāt, kā samaksāt rēķinus, izvēles nebūtu.” Kārlis ir vecākais no ģimenes pieciem bērniem. Tā nu pamazām kopā ar citiem vecākiem un atbalstītājiem tapa nevalstiskā organizācija “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi” un Dienas centrs cilvēkiem ar smagiem garīga rakstura traucējumiem. Rīgas dome biedrības ideju atbalstīja. “Kāpēc tik slikti attīstās pakalpojumi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem? Tāpēc, ka nav finansējuma avota - programmas, kas ļautu attīstīt pakalpojumus. Mēs kā biedrība vācām ziedojumus.”

No Kārļa sejas nenozūd smaids, viņam ir šķelmīgs skatiens un stilīgs matu sakārtojums. Kad, nolīcis pār galdu, puisis liek mozaīku, šķiet, viņš pilnīgi iegrimis nodarbē. Kārlis piedzima priekšlaikus 1992. gadā. Zēnam konstatēja bērnu cerebrālo trieku, vājdzirdību, smagus kustību traucējumus un vidēji smagu garīgo atpalicību. “Kopā šis spektrs rada vajadzību pēc liela atbalsta,” saka viņa mamma. Un tomēr Kārlis var daudz.

Pārvietoties, daļēji apģērbties, uzlikt sev ēdienu, sagriezt gaļu un patstāvīgi paēst, bez citu palīdzības apmeklēt tualeti. Un vēl - izvēlēties. No rītiem Kārlis ar baudu dzer espreso kafiju, kafejnīcā izvēlas kūciņu, bet īpaši viņam garšo siers. Puisim ir laba humora izjūta - viņš saprot, ja kāds joko. Ņemot vērā, ka Kārļa komunikācija ir ierobežota, bet viņš ir emocionāls, gadās uzvedības traucējumi.

"Jā, zinu, jo pie mums viens no iekļaušanās kritērijiem ir uzvedības traucējumi. Mēs ar to strādājam, un šajā vidē tie mazinās. Dažiem jauniešiem vajadzīga medikamentoza palīdzība.”

“Es saku: ja elpo, tātad spējas ir. Kad traucējumi ir smagi, mūsu profesionālais izaicinājums ir saprast, ko un kādā veidā cilvēks var darīt. Un var! Tur jau ir tas āķis, ar ko mēs atšķiramies no institūcijas. Piemēram, Vācijā, jo cilvēkam ir smagāki traucējumi, jo kvalificētāki darbinieki ar viņu strādā.”

Dita stāsta teju neticamus gadījumus par sabiedrības aizspriedumiem un bailēm no cilvēkiem ar invaliditāti. Un “krustus met” ne jau tantiņas ar piecu klašu izglītību nomaļā ciemā, bet, jā, jā, ārsti. Lai gan par ārstiem tādus grūti nosaukt. “Gadās, ka ārstam nav pieredzes un zināšanu, tāpēc ir bail no cilvēka ar garīga rakstura traucējumiem. Ir anekdotiski gadījumi, piemēram, bērnam ar Dauna sindromu ir gripa, atnāk ārsts un baidās viņam tuvoties.” Atsevišķa tēma ir fiziskās veselības pārbaudes un zobārstniecība. “Pirmkārt, šādiem cilvēkiem zobus ārstē tikai stomatoloģijas klīnikā. Ir vajadzīga pilna anestēzija, kas ir par maksu, līdz ar to viena zoba salabošanas izmaksas var sasniegt 1000 eiro.