Vai Jēzus bija burvis?

Maģija agrīnās kristietības laikā bija visai populāra. No mūsu ēras 3. līdz 8. gadsimtam, kad romiešu katakombās tika radīti šie mākslas darbi, kuros Jēzus it kā tur burvju nūjiņu, kristietība vēl bija bērna autiņos. Tā pastāvēja līdzās jūdaismam un romiešu dieviem.

“Pat tad, kad tika radīti daži no šiem mākslas darbiem, cilvēkiem nebija vienotas Bībeles, nebija kanonu. Viņi nebija vienojušies par to, kas ir Jēzus,” stāstīja pētnieks Lī Džefersons.

Laikā, kad cilvēki nevarēja kontrolēt ražas izdošanos, kā arī slimība bieži vien nozīmēja nāves spriedumu, maģija sniedza tādu kā kontroles sajūtu. Romas impērijas laikā maģija tika uzskatīta par māņticību un aizliegta. Lai arī slepenībā cilvēki joprojām to mēdza to piekopt, reliģiskie līderi to uzskatīja par apkaunojošu nodarbi.