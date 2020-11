Florida, 2000.gads: kā tiesa izšķīra ASV prezidenta vēlēšanu rezultātu

"Bija daudz kašķu par to, kad, kā un vai vispār veikt manuālo pārskaitīšanu," norādīts Kalifornijas Universitātes jurisprudences un politikas zinātnes profesora Rika Heizena grāmatā "The Voting Wars: From Florida 2000 to the Next Election Meltdown" ("Balsošanas kari: no Floridas 2000.gadā līdz nākamajai vēlēšanu katastrofai"). "Viens advokātu birojs vien bija uzņēmies 40 ar vēlēšanām saistītas tiesvedības, pārstāvot Floridas štata sekretāru."