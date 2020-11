Pūce Mičerevskim pēc aiziešanas velta personiskus apvainojumus

LA priekšsēdētājam esot grūti komentēt, ko līdzšinējais partijas biedrs ir saskatījis, "kam, ko un kāpēc" tirgo, kā arī Pūcem neesot līdz galam skaidrs, ko ar to Mičerevskis grib teikt.

Uz jautājumu, vai cilvēks, par kuru Rīgas domes deputāts runā, varētu būtu publiski bieži piesauktais LA valdes loceklis Edgars Jaunups, LA līderis vaicāja, kāds Jaunupam būtu labums no atbalsta tvītiem Viņķelei.

Tāpat Pūce neizprotot, kā partijas rīcība būtu ietekmējusi cilvēku dzīvības. Viņš akcentēja, ka ar "visu pārliecību" var paust, ka vienā no pēdējām nozīmīgajām sanāksmēm "Attīstībai/Par!" galīgi neesot bijusi tā, kas īpaši iestātos pret ārkārtējās situācijas izsludināšanu un to, ka jāievēro stingrāki nosacījumi.

LA vadītājs norādīja, ka Mičerevskis diemžēl jau vairākus mēnešus esot atsvešinājies no partijas darba, bet iepriekš, esot valdes locekļa amatā, vairākus mēnešus faktiski nepiedalījies valdes darbā un minimāli piedalījies priekšvēlēšanu kampaņā.

Pūce neesot no Mičerevska iepriekš saņēmis pārmetumus par partijas vadību un prioritātēm. Tāpat arī esot pagrūti komunicēt ar Rīgas domes deputātu, jo viņš minimāli sazinoties ar cilvēkiem no AP.

LA vadītājs norādīja, ka vēl nav saņemts Mičerevska iesniegums par izstāšanos no partijas. Pūci viņa izstāšanās no partijas apbēdinot personiski, jo Mičerevskis bijis biedrs kopš 2015.gada un no partijas puses viņš esot atbalstīts, tajā skaitā realizējot viņa politiskās ambīcijas. Vēlēšanās viņam piešķirta zīmīga pēdējā vieta sarakstā, par ko daudzi sacenšas, tāpat viņš esot atbalstīts priekšvēlēšanu kampaņās.